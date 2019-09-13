Конференция "Безопасность - стратегия и тактика для промышленных регионов" пройдет в Екатеринбурге 24 сентября.

В ходе четырех круглых столов выступят эксперты из Москвы, оккупированного Крыма и Уральского федерального округа, сообщила на пресс-конференции журналистам член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" Юлия Корнеева, передает ТАСС.

"В ходе конференции мы буквально четырьмя большими круглыми столами пытаемся осмотреть различные тематики. Среди них: "Промышленная и экологическая безопасность", "Территориальное планирование и проектирование" - этот стол проведут архитекторы. Далее у нас будет направление безопасности социальной и информационной среды, этот круглый стол мы проводим с ТАСС, направление будет связано с детьми. Еще один круглый стол, который на сегодняшний день звучит крайне актуально, в связи с тем, что в летний период этого года в стране было много лесных пожаров - это безопасность гослесфонда и остальных лесных территорий", - сказала Корнеева на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Корнеева добавила, что среди спикеров ожидаются политики, ученые, общественники и промышленники из Москвы, Уральского федерального округа и оккупированного Крыма. Конференция "Безопасность - стратегия и тактика для промышленных регионов" стала третьим межконгрессным мероприятием международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО.

Международная дискуссионная площадка "Роспромэко" образована в Екатеринбурге в 2015 году. Основным мероприятием дискуссионной площадки является конгресс "Промышленная экология регионов".