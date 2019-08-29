Оккупанты заявили, что заработали почти 200 млн рублей на сдаче в аренду имущества

10:00 24.09.2019   Крым

Бюджет оккупированного Крыма за первое полугодие 2019 года пополнился почти на 200 млн рублей от сдачи в аренду  имущества.

Как сообщает пресс-служба "Министерства имущества" оккупированного Крыма, эта сумма на 22 млн рублей превышает плановые показатели, пишут Новости Крыма.

В "министерстве" сообщили, что от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении т.н. "органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений", а также от сдачи в аренду имущества, "составляющего казну субъекта РФ, за исключением земельных участков", министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма за первое полугодие 2019 года пополнило бюджет  на 198 554 388,33 рублей. 
Сообщается, что эта сумма на 21 982 295,33 рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана за указанный период на 112,44%. 

Ранее т.н. "вице-премьер" Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы оккупированного Крыма с начала 2019 года составили 29 млрд рублей. Этот показатель на 14,6%, или почти на 3,7 млрд рублей превышает прошлогодний. 

Поступления по налогу на доходы физлиц составили более 11,8 млрд рублей (на 819 млн больше, чем в 2018 году). Налог на прибыль организаций за восемь месяцев составил более 5,4 млрд рублей.



Ще на цю тему:

13:45 24.09.2019
"Охранять" винный фестиваль в Севастополе за 4 млн рублей будет фирма из подмосковья
11:00 20.09.2019
Крымских виноделов обещают поддержать субсидиями
09:00 20.09.2019
На безопасность аэропорта Симферополя планируют потратить около 1 млрд рублей
20:50 12.09.2019
Собственные доходы бюджета Симферополя превысили прошлогодние
12:00 12.09.2019
Білорусь платить Росії податки за санаторій в окупованому Криму / Відео
09:45 12.09.2019
Штрафы стихийных торговцев пополнили бюджет Симферополя на 1,4 млн рублей
21:00 06.09.2019
Оккупанты сообщили, что соцвыплаты крымчанам выросли в 2029 году почти на 240 млн рублей
21:00 02.09.2019
Оккупанты заявляют о почти 6 млн туристов, отдохнувших в Крыму с начала года
14:20 02.09.2019
Оккупированный Крым в Дамаске заключил контракты на $250 млн
18:20 29.08.2019
В оккупированном Севастополе статус резидентов СЭЗ имеют 426 налогоплательщиков
17:40 29.08.2019
Сборы транспортного и земельного налогов в Севастополе выросли
15:20 29.08.2019
Оккупанты в 2020 году опробуют в Крыму "инициативное бюджетирование"
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
18:45 20.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двухсторонние батальонные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
09:30 23.09.2019
Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 24.09.2019
Роскосмос на неопределенный срок отложил запуск "Протона" с Байконура
13:00 24.09.2019
Россия увеличит налоги для населения и уменьшит для нефтегазового сектора
12:30 24.09.2019
Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
10:45 24.09.2019
Бригаду с "Искандерами" перебрасывают из Западного военного округа в Южный на учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 24.09.2019
Міністр оборони не бачить прогресу в переговорах про повернення захоплених Росією кораблів
17:00 24.09.2019
Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим
16:45 24.09.2019
Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США
16:30 24.09.2019
Жители Красноперекопска и Армянска дышат хлористым водородом и оксидом углерода / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд