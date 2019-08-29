Оккупанты заявили, что заработали почти 200 млн рублей на сдаче в аренду имущества
|10:00 24.09.2019
|Крым
Бюджет оккупированного Крыма за первое полугодие 2019 года пополнился почти на 200 млн рублей от сдачи в аренду имущества.
Как сообщает пресс-служба "Министерства имущества" оккупированного Крыма, эта сумма на 22 млн рублей превышает плановые показатели, пишут Новости Крыма.
В "министерстве" сообщили, что от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении т.н. "органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений", а также от сдачи в аренду имущества, "составляющего казну субъекта РФ, за исключением земельных участков", министерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма за первое полугодие 2019 года пополнило бюджет на 198 554 388,33 рублей.
Сообщается, что эта сумма на 21 982 295,33 рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана за указанный период на 112,44%.
Ранее т.н. "вице-премьер" Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы оккупированного Крыма с начала 2019 года составили 29 млрд рублей. Этот показатель на 14,6%, или почти на 3,7 млрд рублей превышает прошлогодний.
Поступления по налогу на доходы физлиц составили более 11,8 млрд рублей (на 819 млн больше, чем в 2018 году). Налог на прибыль организаций за восемь месяцев составил более 5,4 млрд рублей.
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