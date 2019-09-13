Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению базы подготовки диверсионных разведывательных групп условного противника.

Разведчики, поднятые по учебной тревоге, совершили 100-км марш в район проведения учения на полигон Алагяз, где отрабатывают специальные задачи в разведывательном дозоре, выставлении наблюдательных постов, «секретов», организации засад и налетов в горно-лесистой местности с использованием специального оружия и современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», сообщает пресс-служба Минобороны Росси.

Основной этап розыгрыша действий разведывательных подразделений, который будет проводиться в период с 1 по 10 октября, заключается в скрытном поиске и налете на условный лагерь подготовки диверсионных разведывательных групп противника, захвата пленных, важных документов, вывода из строя управления и системы связи.

Двустороннее батальонное тактическое учение проводится в период с 20 сентября по 31 октября. Ежедневно в нем принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

В то же время летчики армейской авиации российской военной авиационной базы Эребуни в Армении в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения поразили наземные цели условного противника на межвидовом полигоне имени Баграмяна.

Экипажи нанесли удары из штатного вооружения и пусками неуправляемых ракет в составе пар и звеньев из вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ во взаимодействии с мотострелковыми и подразделениями противовоздушной обороны в едином замысле разведывательного ударного (огневого) контура. Вертолетчики самостоятельно принимали нестандартные решения по уничтожению целей условного противника при низкой облачности.

Двустороннее батальонное тактическое учение проводится в период с 20 сентября по 31 октября. Ежедневно в нем принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ, современные беспилотные летательные аппараты.