ЮВО: На Ставрополье боевые тактические группы приступили к совместным с авиацией ученьям

09:30 24.09.2019   Ставропольский край

На Ставрополье боевые тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приведены в высшую степень боевой готовности в рамках стартовавших батальонно-тактических учений (БТУ) с боевой стрельбой.

Личный состав приступил к совершению маршей в район полигона Николо-Александровский. Воздушное прикрытие колонн на марше обеспечивают вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, колонну военной техники сопровождают экипажи военной автоинспекции, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В назначенном районе мотострелкам предстоит развернуть командные пункты, разработать замысел общевойскового боя во взаимодействии с армейской авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки.

Учения продлятся до конца текущей недели, в них будет задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, многоцелевые тягачи легкобронированные, бронеавтомобили «Тигр», гаубичная и реактивная артиллерия, а также беспилотная авиация.



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