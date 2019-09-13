Корабли Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
|09:05 24.09.2019
|Крым
Разнородные корабельные группировки Черноморского флота страны-агрессора в составе ракетных, противолодочных, больших десантных кораблей и морских тральщиков провели свёртывание сил и совершили переход в пункты базирования после проведения тактического учения.
В ходе учений экипажи кораблей отработали организацию обороны отряда десантных кораблей при высадке морского десанта, огневое поражение корабельных групп и огневых точек противодесантной обороны условного противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб по морской и береговой целям, задачи по противоминному обеспечению отряда кораблей, также в ходе учения экипажи десантных кораблей провёли тренировку с подразделениями морской пехоты по высадке морского десанта, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего в море находились и выполняли поставленные задачи более 10 кораблей и судов обеспечения флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Мираж», большой десантный корабль «Орск», морские тральщики и малые противолодочные корабли.
После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнят запасы материальных средств, проведут обслуживание корабельных систем и механизмов и продолжат выполнение задач в соответствии с планом деятельности сил флота на 2019 учебный год.
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