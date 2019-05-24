Потомки художника Ивана Айвазовского прибыли в оккупированный Крым, чтобы посетить традиционный бал в доме их предка в Феодосии.

Об этом сообщили в понедельник, 23 сентября, в пресс-службе аэропорта Симферополя, передает ТАСС.

"Четыре потомка известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающих в Австралии, прибыли в международный аэропорт Симферополь. Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Аманда уже посещала новый терминал аэропорта, остальные увидят его впервые", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после прилета "для потомков Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу и вручили сувениры с символикой аэропорта, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста".

"В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей. Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу, профессиональный арфист, выступает в Сиднейском симфоническом оркестре. Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского", - отметили в пресс-службе.

Бал в усадьбе художника пройдет 28 сентября.