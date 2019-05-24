Потомки Айвазовского прибыли из Австралии в оккупированный Крым на бал в усадьбе художника

08:45 24.09.2019   Крым

Потомки художника Ивана Айвазовского прибыли в оккупированный Крым, чтобы посетить традиционный бал в доме их предка в Феодосии.

Об этом сообщили в понедельник, 23 сентября, в пресс-службе аэропорта Симферополя, передает ТАСС.

"Четыре потомка известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающих в Австралии, прибыли в международный аэропорт Симферополь. Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Аманда уже посещала новый терминал аэропорта, остальные увидят его впервые", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после прилета "для потомков Айвазовского провели небольшую экскурсию по терминалу и вручили сувениры с символикой аэропорта, которому в этом году присвоили имя великого художника-мариниста".

"В Крыму они планируют принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее, искупаться в Черном море и посетить друзей. Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу, профессиональный арфист, выступает в Сиднейском симфоническом оркестре. Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского", - отметили в пресс-службе.

Бал в усадьбе художника пройдет 28 сентября.



Ще на цю тему:

08:26 17.09.2019
Візити громадян Чехії до окупованого Криму є незаконними - Посольство України
12:00 16.09.2019
В оккупированном Крыму анонсировали визит общественников из Европы и США
17:20 06.09.2019
Греческая делегация "официально" посетит оккупированный Крым
13:00 13.08.2019
В оккупированном Крыму ждут наплыва туристов из Европы "по безвизу"
18:10 07.08.2019
Зеленський обіцяє спростити відвідання окупованого Криму
21:10 04.07.2019
МИД РФ: Упрощенное получение российских виз не увеличит турпоток иностранцев в Крым
16:45 12.06.2019
Черговий російський "развод" - Клімкін про візит комісара РЄ до Криму
14:45 12.06.2019
У МЗС відреагували на дані про "узгоджений" візит комісара РЄ в окупований Крим
10:49 12.06.2019
Комиссар Совета Европы Миятович решила посетить Крым
18:31 05.06.2019
Оккупанты заявили, что в фестивале "Великое русское слово" участвуют представители более чем 50 стран
20:01 24.05.2019
В оккупированном Крыму ждут на "международную стажировку" студентов из Сербии и Китая
14:31 24.05.2019
Німецькі політики відвідали окупований Крим, незаконно використавши диппаспорти
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
18:45 20.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двухсторонние батальонные учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
09:30 23.09.2019
Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 24.09.2019
Роскосмос на неопределенный срок отложил запуск "Протона" с Байконура
13:00 24.09.2019
Россия увеличит налоги для населения и уменьшит для нефтегазового сектора
12:30 24.09.2019
Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН
10:45 24.09.2019
Бригаду с "Искандерами" перебрасывают из Западного военного округа в Южный на учения
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
Всі новини країни
Турция Турция
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 24.09.2019
Міністр оборони не бачить прогресу в переговорах про повернення захоплених Росією кораблів
17:00 24.09.2019
Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим
16:45 24.09.2019
Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США
16:30 24.09.2019
Жители Красноперекопска и Армянска дышат хлористым водородом и оксидом углерода / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд