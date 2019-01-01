Грузооборот «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) за семь месяцев 2019 года достиг 85,16 млн тонн, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает finanz.ru со ссылкой на информацию компании.

В январе - июле 2019 года объем перевалки наливных грузов на терминалах группы НМТП вырос на 13,4% относительно 7 месяцев прошлого года и составил 67,144 млн тонн. При этом в отчетном периоде грузооборот навалочных грузов снизился на 21,4% относительно января - июля 2018 года и составил 6,1 млн тонн. Динамика связана с продажей банку ВТБ «Новороссийского зернового терминала» в апреле текущего года. Сумма сделки составила 35,5 млрд рублей.

Грузооборот контейнеров через причалы НМТП за семь месяцев текущего года составил 404 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера), что на 6% больше объемов января - июля 2018 года. В то же время в отчетном периоде грузооборот прочих грузов на терминалах группы равнялся 124 тыс. тонн, снизившись на 71,1% относительно января - июля прошлого года.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующий акционер НМТП (62%) - «Транснефть».