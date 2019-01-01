В Стамбуле создают ассоциацию крымскотатарских бизнесменов Турции, Румынии, Украины

08:00 24.09.2019   Крым

Ассоциация крымскотатарских деловых людей Турции, Румынии и Украины (TURKSİD) — так называется организация бизнесменов, которая начнет действовать с 1 октября 2019 года.

О ее создании сообщили QHA media ее учредители, собравшиеся в Стамбуле.

Цель Ассоциации — способствовать развитию деловых связей между крымскими татарами в странах их проживания.

TURKSİD, как планируют организаторы, также будет действовать в других уголках мира, где проживает крымскотатарская диаспора. Сама идея создания организации обсуждалась с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, который поддержал эту инициативу.

По словам одного из учредителей организации, члена правления стамбульского отделения Общества культуры и взаимопомощи крымских татар Турции Эрхана Баштухана, официальное открытие Ассоциации пройдет в ноябре этого года, на мероприятии ожидается участие украинских и турецких министров и дипломатов.

Украинскую сторону в TURKSİD представляет бывший координатор QHA media и бизнесмен Исмет Юксель, а румынскую сторону — Неджат Сали.

Эрхан Баштухан выразил надежду, что в будущем филиалы Ассоциации буду открыты в Польше, Литве, Латвии, а также в других странах Центральной Европы.



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