Делегація Верховної Ради України заявила, що не буде брати участь в осінній частині сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, таким чином реагуючи на повернення Росії до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюції.

Відповідну заяву поширила пресслужба ВР, передає УНН.

“Делегація ВР в ПАРЄ підтверджує неприйнятність рішень, що послабили Парламентську Асамблею у частині контролю за виконанням державами-членами своїх обов’язків та зобов’язань та дозволили відновити повноцінну участь у роботі ПАРЄ делегації РФ без виконання нею жодної з ключових вимог резолюцій/рекомендацій ПАРЄ, схвалених у відповідь на російську агресію проти України та системні порушення РФ прав людини, як на власній, так і на окупованій території”, — йдеться в тексті заяви.

Українська делегація заявляє про відмову подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.

“Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України”, — йдеться в тексті заяви.

Як повідомлялося раніше, частина членів української делегації планує відвідати найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

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