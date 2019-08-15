Сорок держав в ООН підтримали заяву про права людини в Криму
|20:41 23.09.2019
|Крым
Сорок держав підтримали Спільну заяву про ситуацію з правами людини на території тимчасово окупованого Криму в рамках 42-ї сесії Ради ООН з прав людини.
Про це повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Женеві в Twitter, передає УНН.
“Вдячні 40 державам, які підтримали Спільну заяву про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму і необмежений доступ до механізмів моніторингу прав людини в ньому”, — сказано в повідомленні.
Так, згідно із заявою, держави підтвердили підтримку територіальної цілісності, політичної незалежності, єдності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка “продовжує порушуватися в результаті триваючої тимчасової окупації і спроби анексії Криму”, а також закликали до повного дотримання прав всіх жителів Криму.
“Російська Федерація повинна захищати права людини в Криму, дотримуватися своїх зобов’язань в якості держави, що окуповує відповідно до міжнародного гуманітарного права... та надавати повний і безперешкодний доступ до Криму для міжнародних і регіональних механізмів моніторингу. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом, які також підтверджені в резолюціях ГА ООН 71/205, 72/190 і 73/263, а також в постанові Міжнародного Суду від 19 квітня 2017 року”, - сказано в спільній заяві.
Крім того, в заяві сказано, що держави не визнають результатів так званих “місцевих виборів”, проведених державою-окупантом в Криму.
Нагадаємо, в липні Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію по Україні.
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