Ініціатива влади Росії перейменувати Крим на Тавриду має на меті протиставити кримських татар іншим нацменшинам на півострові, зокрема грекам, применшити значення кримських татар як корінного народу півострова, а на регіональному рівні внести додаткову напругу у відносини Туреччини і Греції.

Про це в кулуарах наради ОБСЄ з людського виміру, що триває у Варшаві до 27 вересня, в коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповів український експерт, генеральний директор Інституту геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського Наріман Устаєв.

“Ідея перейменування Криму на Тавриду спрямована на досягнення абсолютно конкретної цілі – знищити ДНК Криму і розірвати зв'язок, який існує між Кримом і корінним народом – кримськими татарами. Таким чином, зникає приналежність корінного народу України – кримських татар - саме до Криму”, - заявив Устаєв.

Він додав, що таким чином російська влада зможе стверджувати, що на території РФ живуть якісь татари, абсолютно свідомо стираючи різницю між татарами у Криму і російському Татарстані.

За його словами, реалізуючи “ідею Тавриди” на локальному рівні, Росія хоче протиставити греків та кримських татар, а на рівні чорноморської регіональної безпеки – загострити відносини між Грецією, яка може зайняти проросійську позицію, і Туреччиною, яка підтримує територіальну цілісність України і приналежність Криму до України.

Він додав, що таким чином Москва додатково підживлює й без того доволі складні відносини між Анкарою й Афінами на міжнародній арені.

Експерт підкреслив, що ідея назвати Крим Тавридою є “абсурдною”, але Росія в умовах ведення гібридної війни використовує всі можливі інструменти на міжнародній арені, аби маргіналізувати кримських татар і стерти будь-яку згадку про Крим, як півострів, приналежність якого до Росії не сприймається міжнародною спільнотою.

Устаєв також підкреслив, що ОБСЄ має звернути увагу на незаконне проведення нещодавно Росією місцевих виборів у Криму.

“Зрозуміло, що Росія має право проводити місцеві вибори на своїй території, але на окупованій території вона не може це робити. Ми звернулися до ОБСЄ визнати ці вибори у Криму незаконними”,- заявив експерт.

На переконання директора Інституту геостратегії імені Ісмаїла Гаспринського, проведення місцевих виборів у Криму має стати черговим аргументом для світової спільноти для посилення економічних та політичних санкцій проти Росії.

Як відомо, постпред Криму при президентові Росії Георгій Мурадов нещодавно заявив, що влада півострова позитивно оцінила ідею затвердити другу офіційну назву регіону – Таврида. Він підкреслив, що з таким проханням до окупаційної влади півострова звернулася грецька діаспора півострова.

Як відомо, Таврійська губернія існувала в царській Росії з 1802 по 1921 роки. До її складу входив кримський півострів, а також частина районів степової частини України.