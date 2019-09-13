Російські кораблі Чорноморського флоту провели в Чорному морі навчання з "вогневого ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника".

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає Укрінформ.

"У ході проведеного навчання екіпажі кораблів відпрацювали організацію оборони загону десантних кораблів при висадці морського десанту, вогневе ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника з виконанням артилерійських і ракетних стрільб по морській та береговій цілям, завдання з протимінного забезпечення загону кораблів, також у ході навчання екіпажі десантних кораблів провели тренування з підрозділами морської піхоти з висадки морського десанту", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Всього в навчаннях брали участь 10 російських кораблів і суден. На даний час вони згорнули навчення і повернулися в "пункти базування" в окупованому Севастополі.