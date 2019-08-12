«Зоря-Машпроект» поставить обладнання для флоту Індії
|19:41 23.09.2019
|Украина
12 вересня ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» підписало контракти з Міністерством оборони Республіки Індія на постачання газотурбінного обладнання.
Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-центру підприємства, передає Український мілітарний портал.
Серед законтрактованої продукції – газотурбінні двигуни, редуктори, комплекти запасних частин для кораблів військово-морських сил Індії.
Постачання першої партії обладнання відбудеться вже у грудні цього року. Повністю відвантаження законтрактованого обладнання відбудеться протягом 2020 року.
Контракти також передбачають навчання індійських фахівців з експлуатації газотурбінних установок і надання технічної підтримки.
Рік тому представник індійської державної верфі Goa Shipyard Limited повідомляв, що у 2019 році почнеться повністю локалізоване будівництво фрегатів класу Talwar, для яких ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» буде постачати пропульсивний комплекс M7N.1E у складі двох маршевих турбін DS71 та двох форсажних турбін DT59.
Як інформує Миколаїв-місто корабелів на кораблях різного класу ВМС Індії експлуатуються понад 150 газотурбінних двигунів розробки та виробництва «Зоря-Машпроект».
Зокрема мова йде про:
5 есмінців проекту 61 МЭ тип Rajput, також побудованих у Миколаєві (один з яких – INS Ranjit (D53) нещодавно списали)
3 есмінців проекту 15 тип Delhi
16 корветів пр. 1241РЭ
Окрім контрактів з Індією ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» має й інші міжнародні замовлення, як наприклад від В’єтнаму, де українське газотірбінне обладнання встановлюються на корвети проекту 1241.8. “Молния” (з рос. – “Блискавка”).
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