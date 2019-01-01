Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій не є підозрюваним у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

«Дійсно, є кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви Андрія Портнова. Але це не є провадження проти Парубія, це є провадження зареєстроване на підставі заяви Портнова. В рамках досудового розслідування перевіряються факти, викладені в цій заяві», - сказала вона.

Іванова додала, що не може сказати, чи буде викликано Парубія на допит.

«Наразі перевіряється інформація, викладена у заяві Портнова», - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 23 вересня, екс-голова ВР, народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій заявив, що Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти нього.

«ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями», - написав Парубій у Facebook.

«Відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу - восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі - тут вже класифікується однозначно, як «факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угруповань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території Одеси», - зазначив він.

У свою чергу екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов стверджував, що ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія за його заявою. «Парубій обурився у себе на сторінці, що проти нього розпочато кримінальне провадження щодо подій масової страти в Одесі 2 травня 2014 року. З цією заявою я звернувся до правоохоронних органів ще місяць тому», - зазначив Портнов.

