Стала відома можлива дата візиту Сенцова в Європарламент
|19:01 23.09.2019
|Крым
Європарламент надіслав запрошення звільненому з російського ув'язнення українському режисерові Олегу Сенцову в Страсбург для вручення йому премії Сахарова.
Про це повідомив в Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Сенцову було направлено запрошення приїхати за премією Сахарова. Цілком можливо, що це станеться на пленарному засіданні Європарламенту 21-24 жовтня в Страсбурзі", - написав журналіст.
Нагадаємо, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського парламенту (ЄП) в Страсбурзі Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії "За свободу думки" імені Сахарова.
Як повідомлялося раніше, після звільнення Сенцова голова Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що особисто чекає зустрічі з українським політв'язням в Європарламенті.
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