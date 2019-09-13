15 крымских татар этапировали из РФ в Крым

18:21 23.09.2019   Крым

15 крымских татар-фигурантов «дела о так называемом терроризме» этапировали из России в Крым для опознания засекреченным свидетелем.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» со ссылкой на данные крымского адвоката Эмиля Курбединова, передает ATR.

«На следственных действиях происходит опознание обвиняемых «второй симферопольской группы» засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении.

Также сообщаются имена крымских татар, которых этапировали из России в Крым: Рустем Шейхалиев, Иззет Абдуллаев, Сейтвели Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов, Асан Яников, Риза Изетов, Вели Абдулкадыров, Энвер Аметов, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Тофик Абдулгазиев, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов.

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Одного из них арестовали на пять суток, второму присудили штраф в размере 500 рублей.

28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. Позже «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар.

После этого их этапировали в Ростов-на-Дону.



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