ОБСЄ запустила антикорупційну платформу для Південно-Східної Європи й України

18:01 23.09.2019   Украина

Регіональна антикорупційна платформа (ACP) для управлінь внутрішньої безпеки прикордонних та правоохоронних органів держав-учасниць ОБСЄ Південно-Східної Європи, України та Молдови була запущена 19-20 вересня у Відні.

Про це повідомляється на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі, передає Укрінформ.

"ОБСЄ причетна до підтримки держав-учасниць в їх зусиллях щодо зміцнення управління сектором безпеки. Ми переконані, що створення інтерактивної регіональної платформи, на якій відбуватиметься обмін антикорупційними транскордонними практиками, стане корисним та практичним інструментом для подальшого впровадження ефективної антикорупційної політики та заходів на національному та регіональному рівні", - заявила представник Бюро Координатора ОБСЄ з економічної та екологічної діяльності Ермелінда Мексі.

Головний фокус уваги зустрічі у Відні був спрямований на створенні спільноти регіональної антикорупційної платформи та розвиток "дорожньої карти" для майбутньої діяльності платформи.

Участь у заході у Відні взяли понад 40 новопризначених представників ACP з Албанії, Боснії та Герцоговини, Чорногорії, Молдови, Північної Македонії, Сербії та України, а також члени польових місій ОБСЄ в регіоні та представники низки регіональних і міжнародних організацій, долучених до боротьби з транскордонною корупцією.



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