Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию республиканских вооруженных сил.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Коммерсант со ссылкой на распоряжение главы государства, опубликованное на официальном портале правовой информации, передает военное.рф

"Минобороны России поручено провести с участием МИД РФ переговоры с абхазской стороной и подписать соглашение, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера", – сказано в распоряжении президента РФ.



Какую конкретно сумму выделит российская сторона, не уточняется.



Россия и Абхазия договорились о финансировании модернизации абхазской армии 23 августа в ходе встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу и его коллеги из Абхазии Мераба Кишмария.



13 сентября правительство России одобрило проект соглашения о модернизации Вооруженных сил Абхазии. В частности, деньги пойдут на поэтапную унификацию стандартов военного управления, материально-техническое обеспечение и социальные выплаты.



В декабре 2018 года парламент Абхазии принял бюджет на 2019 год с доходной частью 9,75 млрд рублей, из которых 4,4 млрд – финансирование в рамках помощи со стороны РФ. Российская помощь Абхазии проходит по двум статьям – "социально-экономическое развитие" (текущие расходы) и "бюджетные инвестиции". РФ – крупнейший торговый партнер республики, на ее долю приходится 56% от общего товарооборота.