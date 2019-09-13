" Пятеро крымскотатарских заключенных находятся в психиатрической больнице" - - крымский адвокат Ислям Велиляев

17:21 23.09.2019   Крым

На данный момент Месутов Руслан, Халилов Ленур, Нагаев Руслан, Кантимиров Эльдар и Яников Асан находятся на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.

Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил адвокат Ислям Велиляев, 20 сентября 2019 года посетивший своего подзащитного Нагаева Ленура в Крымской республиканской клинической психиатрической больнице №1.

«Я его посетил в пятницу. Чувствует себя удовлетворительно. Однако считает это принудительной процедурой и отказывается от приема любых лекарственных препаратов, которые ему назначили в стационаре. Он считает себя психически здоровым человеком, у которого не было травм головы и который не состоял на учете у нарколога и психиатра. Ориентировочно он пробудет там до 12-13 октября 2019 года. В стационар его поместили потому, что мы отказались давать показания амбулаторно (это консолидированная позиция и общая практика всех крымских политзаключенных), поэтому следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, что человек вменяем, что его можно привлекать к ответственности. Для этого и поместили в психиатрическую больницу, чтобы он находился под круглосуточным наблюдением» - прокомментировал адвокат.

Ранее, подобную процедуру принудительно прошли замглавы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров, координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев, блогер и медиакоординатор «Крымской солидарности» Нариман Мемедеминов и еще десятки политзаключенных. По мнению Сервера Мустафаева, данная процедура - продолжение репрессивной практики времён Советского Союза. «Раньше была «карательная психиатрия», вот сейчас мы имеем дело с чем-то очень похожим» - комментировал своё помещение в психиатрическую больницу активист.

Напомним, что Руслан Нагаев и Эльдар Кантимиров были задержаны 10 июня 2019 года в Алуште, в селе Малый Маяк – Руслан Месутов, в селе Изобильное – Ленур Халилов, председатель местной религиозной общины. Асан Яников был задержан 27 марта 2019 года в Симферопольском районе в ходе самых массовых обысков крымских татар в их современной истории.



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