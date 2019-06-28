Державна служба морського та річкового транспорту закликає Кабінет міністрів та президента України ініціювати примусовий переговорний процес з Росією щодо встановлення морського кордону між Україною та РФ.

Про це у коментарі hromadske повідомив Перший заступник начальника Держгідрографії, фахівець у галузі міжнародного морського права Богдан Устименко.

Він нагадав, що у 2003 році між Україною і Російською Федерацією укладено Договір про українсько-російський державний кордон, але цим Договором морські кордони встановлені не були.

Того ж року між Україною та Російською Федерацією укладено Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Згідно зі статтею 1 цього Договору Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Сторонами. Але такої угоди укладено не було, морський кордон між Україною та Росією фактично відсутній.

«Не може бути держави без кордону. Це ключове питання. Ключове у сенсі національної безпеки, оборони, використання водних ресурсів. У нас кордону з росіянами не існує. Ми підписали у 2003 році ці документи, але кордону досі не існує», — розповів Богдан Устименко.

За словами Устименка, формування спеціальної міжнародної «делімітаційної» комісії можливе на підставі статті 298 та Додатка V до Конвенції ООН з морського права. До того ж вже є один прецедент умовно «примусової» делімітації між Австралією та Східним Тимором, яка відбулася у 2018 році. Тоді ці дві країни добровільно уклали угоду про делімітацію, враховуючи результати роботи комісії з делімітації, створеної за ініціативи Тимору.

«Україна та РФ є також сторонами Конвенції ООН з морського права. На сьогодні Росія навряд добровільно підпише угоду про делімітацію з Україною (як Австралія з Тимором), але письмові висновки міжнародної комісії з делімітації матимуть дуже серйозне політичне та дипломатичне значення, а також будуть базисом для укладення в майбутньому відповідної угоди про делімітацію морського кордону між Україною та РФ після зміни політичної ситуації в Росії», — пояснив Устименко.

Без встановлення морського кордону з РФ, пояснює Богдан, Україна ніколи не зможе повноцінно здійснювати свій суверенітет у межах більшої частини власного територіального моря, реалізовувати права в межах виключної (морської) економічної зони та/або континентального шельфу, легально використовувати морські природні ресурси. Окрім цього, визначення на підставі міжнародного права державного кордону – ключове питання національної безпеки і оборони.

«Яка процедура? Україна звертається в РФ з ініціативою почати цей процес. Росія має призначити своїх двох представників. Якщо Росія не призначає, значить справа йде до генерального представника ООН, генеральний секретар призначає сам двох представників. Ці чотири людини потім обирають п”ятого посередника, який буде президентом колегії. Термін слухання справи — 12 місяців. Протягом цього часу комісія має прийняти звіт у якому будуть міститися заключення для сторін і рекомендації колегії», — додав Богдан Устименко.

Крім того, зазначає представник Держгідрографії, ними налагоджено ділові зв’язки з провідними іноземними фахівцями в галузі міжнародного морського права, яких можна залучати як консультантів та експертів з делімітації.

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