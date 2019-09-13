Фрегат оккупантов «Адмирал Макаров» идет в Средиземное море

16:41 23.09.2019   Крым

 В планах черноморских агрессоров посетить острова Корфу и Видо (на Корфу запланирован «общественный» форум «Русская неделя на Ионических островах»), сирийский Тартус. Походом руководит вице-адмирал Игорь Осипов.

Об этом сообщает пресс-служба флота оккупантов, передает Флот 2017.

В качестве гуманитарной миссии фрегат доставит на ионические острова и в Тартус главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный».

Ранее фрегат оккупантов провел учения в Черном море: артиллерийские стрельбы по надводной целям, электронные пуски зенитными ракетами по воздушным целям, высокоточным оружием по морским целям.

Справка:

«Адмирал Макаров» - третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении ЧФ РФ, входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Введён в эксплуатацию в декабре 2017 года.

Основные характеристики

Водоизмещение: 3 620 т (стандартное), 4 035 т (полное)

Длина:124,8 м (наибольшая)

Ширина: 15,2 м

Осадка: 4,2 м (габаритная – 7,5)

Двигатели: Дизель-газотурбинная энергетическая установка

Мощность: 2 × 30 450 л. с., ГТА М7Н1 (8450 л. с. маршевая ГТУ, 22 000 л. с. форсажная ГТУ), 4 ДГ WCM-800 по 800 кВт

Скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания: 4 850 миль (на 14 узлах)

Автономность плавания: 30 суток

Экипаж:180 (18 офицеров), 20 морских пехотинцев

Вооружение

Радиолокационное вооружение: РЛС общего обнаружения «Фрегат-М2М», РЛС общего обнаружения «Позитив-М1.2» (зав.№01354-01356), НРЛС МР-212/201-1 «Вайгач-У»

Радиоэлектронное вооружение: БИУС «Требование-М» или «Сигма», Комплекс РЭБ ПК-10 «Смелый» (4 ПУ КТ-216), СУ 5П-10 «Пума», СУ МР-123-02 «Вымпел», ПУТС «Пурга-11356», РЛК 3Ц-25Э «Гарпун-бал»

Тактическое ударное вооружение: УКСК «Калибр-НК»

Артиллерия: 1×1×100мм АУ А-190

Зенитная артиллерия: 2×6×30мм АУ АК-630М

Ракетное вооружение: 8 противокорабельных ракет ЗМ55 «Оникс» или 3М54 (семейства «Калибр-НКЭ»)

УВП ЗС90Э.1 ЗРК «Штиль-1», 8×1 ПУ ЗРК «Игла-1»

Противолодочное вооружение: 8 противолодочных ракет 91РЭ1 (семейства «Калибр-НК»), 1×12 ПУ РБУ-6000 РПК-8 (48 ПЛУР 90Р или РГБ-60)

Минно-торпедное вооружение: 2×2×533мм ДТА-53-956 (торпеды СЭТ-65, 53-65К)

Авиационная группа: 1 вертолёт Ка-27ПЛ или Ка-31

Завод изготовитель фрегата «Адмирал Макаров» - ССЗ «Янтарь» (г. Калининград, РФ) входит в АО «Объединённая судостроительная компания», которая находится под санкциями с 2014 года.

#Средиземное море #учения #фрегат #ЧФ РФ



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