На полигоне Опук (Ленинский район, временно оккупированная территория АР Крым) прошло бригадное тактическое учение военнослужащих ЧФ РФ – морская пехота под прикрытием авиации провела бой за высадку десанта на необорудованный участок побережья.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

«В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации Южного военного округа произвели высадку на необорудованный участок побережья с большого десантного корабля «Орск», провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника», - говорится в сообщении пресс-службы..

В ходе высадки десанта и захвата плацдарма морская пехота наращивала силу с различных направлений, как с воды, так и воздуха.

Подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса флота, подразделения артиллерии и воздушной десант выступили в роли условного противника.

В учениях приняло участие около 3 тыс. военнослужащих оккупационного флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной химической и биологической защиты, а также расчёты беспилотных летательных аппаратов. «Захват» побережья разыграли 12 кораблей и судов обеспечения флота: фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Мираж», большой десантный корабль «Орск», морские тральщики, 30 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ и ЮВО а также около 300 единиц военной и специальной техники: противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», самоходные гаубицы «Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах