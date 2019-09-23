Ключовий орган НАТО приїде до Одеси
|15:21 23.09.2019
|Украина
Північноатлантична рада, ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО, окрім Києва відвідає також Одесу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Громадському" розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
"Ми очікуємо приїзду НАТО, тобто так званої Північноатлантичної ради, яка повинна приїхати в Київ та Одесу", - сказав міністр.
Він додав, що частина одеського візиту — це "символічний крок з боку НАТО, який має відбутися на затвердження так званого Чорноморського пакету".
"Чорноморський пакет — це набір заходів для допомоги Україні у відновленні спроможностей на Чорному і Азовському морях, на всій акваторії", - пояснив міністр.
Раніше повідомлялося, що Північноатлантична рада НАТО, тобто представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, відвідає Київ 31 жовтня.
У квітні через агресивні дії Росії міністри закордонних справ країн НАТО затвердили програму посилення присутності альянсу у Чорноморському регіоні.
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