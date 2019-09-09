В порт Мариуполя возобновили импорт угля. Топливо везут из Нидерландов, США и других стран

15:01 23.09.2019   Украина

С начала года в порту Мариуполя приняли более 358 тыс. тонн импортного угля.

Об этом сообщается на сайте администрации Мариупольского морского порта, передает MRPL.CITY

Импорт угля в Мариупольском морском порту возобновился в июле. Топливо доставили из таких стран, как Нидерланды, Индонезия, США и Австралия.

В июле перевалка импортного угля составила 69,4 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. В августе перегрузка увеличилась почти втрое и составила 187,9 тыс. тонн.

Всего с начала года порт перевалил 358,36 тыс. тонн угля, что почти на 16% меньше, чем 2018-м. В октябре запланирована перевалка около 200 тыс. тонн импортного угля.

В целом, как отметили в администрации Мариупольского морского порта, по состоянию на 19 сентября в порту перегружено 4,266 млн тонн грузов. В сентябре порт должен перегрузить 612 тыс. тонн грузов, а это значит, что наблюдается наращивание грузооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начальник администрации Мариупольского морского порта Игорь Барский объяснил, что эта тенденция продлится до конца года, поскольку на рынке есть спрос на металлопродукцию.

Напомним, ранее эксперты пилотного проекта технической помощи ЕС исследовали пропускную способность железнодорожного маршрута Запорожье - Мариупольский порт и взаимодействие порта с «Укрзалізницею».



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