Розслідування підозр у економічних злочинах щодо фірми Airiston Helmi триватиме до наступного року.

Про це заявив начальник слідства Томі Таскіла з Центральної кримінальної поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Airiston Helmi, власником якої є ймовірно пов'язаний з ФСБ російський бізнесмен Павел Мельников, скуповувала об'єкти нерухомості і землі у Фінляндії. Фінська влада підозрює, що через фінську фірму велося відмивання великих сум грошей, що досягали мільйони євро. Також є підозри, його фірма готувала ділянку у Фінляндії для ремонту російських підводних човнів.

За словами Таскіла, поліція в цей час вивчає матеріали, зняті з електронних носіїв, і співпрацює з правоохоронними органами інших країн.

Поліція рік тому провела великомасштабну операцію в архіпелазі Турку в приміщеннях компанії Airiston Helmi і вилучила велику суму грошей, комп'ютери і жорсткі диски. Також в ході обшуків затримали трьох осіб, яких згодом відпустили.

Новий поворот у справі Airiston Helmi стався цього тижня, коли стало відомо, що три острови, що належали компанії, продані бізнесменові з Турку. У поліції пояснили, що для продажу островів з боку поліції не було перешкод, адже у компанії була конфіскована достатня сума грошей для покриття можливих збитків і заборгованостей.

Мельников також є власником кількох компаній в Росії і Польщі. У нього є паспорт Мальти, а місцем його проживання вказується Угорщина. Акціонерні збори Airiston Helmi проводилися в Італії.