Україна не знімає питання ПДЧ щодо членства в НАТО — Пристайко

14:21 23.09.2019   Украина

Україна не знімає з порядку денного питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, однак не порушуватиме його на лондонському саміті НАТО, бо цей захід не передбачає партнерської частини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Громадському", передає Укрінформ.

"Питання ПДЧ ми не знімаємо з порядку денного. Ми говоримо про те, що пріоритетом України залишається майбутнє членство в Альянсі та в ЄС. Ми звернемося по нього, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це зробити", - сказав Пристайко.

Коментуючи оприлюднену раніше експрезидентом Порошенком заяву щодо необхідності розпочати на грудневому саміті НАТО діалог про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, глава МЗС зауважив, що в Лондоні буде зустріч глав держав і урядів з нагоди ювілею Альянсу.

"Це захід, на якому не буде партнерської частини, партнери не запрошуються, отже в України немає можливості проведення комісії, на якій звичайно відбуваються такого роду запити", - констатував він.

Як повідомлялося, черговий саміт НАТО на честь 70-річчя Альянсу відбудеться в Лондоні 3-4 грудня.

7 лютого 2019 року Верховна Рада звернулася до держав-членів НАТО із закликом підтримати наміри України отримати членство в Альянсі й на саміті НАТО в Лондоні в грудні 2019 року розпочати формальний діалог про надання ПДЧ.



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