Помічник Президента Андрій Єрмак упевнений, що позиції України, Франції та Німеччини в переговорному процесі в "нормандському форматі" збігаються.

Про це це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передає Укрінформ.

"Що стосується "нормандського формату", результати роботи зовнішньополітичних радників Франції та Німеччини свідчать про підтримку нашої, української позиції. Тих принципових моментів, які ми відстоюємо. Я не можу в жодному моменті зафіксувати, що десь Франція зайняла проросійську позицію", - сказав Єрмак і підкреслив, що "на сьогодні позиції у Німеччині, Франції та України збігаються".

За його словами, в розмовах президентів Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона звучить «повна підтримка української позиції», точно так, як і з боку Німеччини.

Водночас, говорячи про можливу дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату», помічник Президента не виключив, що вона може відбутися наприкінці вересня - початку жовтня.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця як дату зустрічі, саме після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала «ні». Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня ", - сказав Єрмак.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що поки конкретної дати зустрічі лідерів країн "нормандського формату" немає, але Україна наполягає на проведенні такої зустрічі ще у вересні. 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" мала відбутися у вівторок, 17 вересня, проте Росія не змогла взяти участь через технічні причини.