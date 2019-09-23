Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє

13:41 23.09.2019   Молдова

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що виступає за переговори між ЄАЕС і ЄС, оскільки угода про асоціацію з Євросоюзом не дозволяє країні поглибити інтеграцію з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

Додон і Росія вважають Молдову спостерігачем при ЄАЕС. Але міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску каже, що це не так: Молдова не спостерігач.

"У нас цей спір був і з колишнім урядом, вони вважали, що процедури не дотримані. Я маю право підписувати з боку держави угоди міжнародні, які я підписав з ЄАЕС, вони вимагають ратифікації в парламенті і не вимагають схвалення МЗС. Я розумію, що це питання для них більш політичне з точки зору місцевих виборів (запланованих на жовтень. - ред.). І я сподіваюся, що після місцевих виборів вони зрозуміють, що нам потрібно співпрацювати з усіма. Я буду брати участь у засіданні ЄАЕС на найвищому рівні в Єревані", - сказав Додон.

Щодо того, чи планується поглиблення інтеграції, чи може Молдова зі спостерігача стати повноправним учасником ЄАЕС, президент заявив: "Ми б хотіли рухатися далі, але нинішня угода про асоціацію ЄС нам цього не дозволяє".

"Потрібно починати переговори між ЄАЕС і ЄС. Думаю, це не за горами і цілком реально найближчим часом. Маю велику надію, що такий діалог буде і після цього всі ці тонкощі просто зникнуть", - додав він.

Попеску вважає, що внутрішньополітичні процедури щодо статусу відносин Молдови з ЄАЕС не пройдені, тому формально країна не може вважатися спостерігачем у союзі, як того добивався президент Ігор Додон.



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