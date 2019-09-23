Трагедія 2 травня в Одесі: ДБР відкрило провадження проти Парубія
|13:21 23.09.2019
|Украина
Державне бюро розслідувань розслідує нібито участь Андрія Парубія у масових заворушеннях в Одесі.
Про це ексголова Верховної Ради Андрій Парубій написав у Facebook, передає Еспресо.
"ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями", - написав Парубій.
За його словами, протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією українського південного сходу класифікується як "факт створення і координування Парубієм громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси".
"У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно — нова, химерна епоха... Щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, як і в АТО, як і під час захисту наших південних областей, зупиняючи «русскую весну», я робив все можливе і неможливе для захисту України. І так буду робити і надалі", - додав ексголова ВР.
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