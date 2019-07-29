Український режисер і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов презентував 22 вересня у Львові свою нову збірку оповідань «Маркетер» у рамках Форуму видавців.

Зал львіської філармонії був ущент заповнений. Львів’яни вітали звільненого бранця Кремля стоячи і оплесками, передає Радіо Свобода.

Більше години Олег Сенцов відповідав на запитання організаторів заходу і присутніх.

Як розповів автор, у книзі йдеться про 90-ті роки, коли він вступив до університету на спеціальність «маркетинг».

За його словами, твори, що увійшли до «Маркетера», він написав за 11 днів півтора роки тому. Розповів, що у таборі суворого режиму у місті Лабитнангі мав не так багато вільного часу.

«Теоретично «Маркетер» є продовженням моєї книги «Жизня», але вона трішки інша: «Жизня» – це автобіографічна розповідь, у якій я написав про себе, а в «Маркетері» є кілька оповідань про інших людей, моїх друзів, яких я добре знаю. В обох книгах немає жодних вигадок, вони біографічні, автобіографічні», – зазначив під час презентації Олег Сенцов.

Сенцов взяв участь у письменницькому марафоні на підтримку заручників Кремля

Книга «Маркетер» вийшла у «Видавництві старого лева». Перші анонси про її львівську презентацію з'явились ще тоді, коли Олег Сенцов перебував у російській в'язниці.

Наразі вже кілька книг малої прози Сенцова (зокрема, «Жизня», «Купите книгу, она смешная» та «Рассказы») вийшли друком вже у період його ув’язнення у Росії. Окрім того, побачила світ книга Олександра Мимрука «Олег Сенцов» про його життя і діяльність.