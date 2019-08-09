При загадкових обставинах покінчили з життям поліцейський і два росгвардійця

12:41 23.09.2019   Россия

У Росії наклав на себе руки глава ОВВС Яковлівського міськокругу Бєлгородської області Олександр Рахімбердін.

Про це повідомляє Crime Russia, передає  УНІАН.

Тіло поліцейського знайшли у приватному будинку в садівництві "Будівельник". У місцевому УМВС підтвердили загибель їхнього співробітника і почали перевірку.

 Відомо, що у 2017 році він був у відрядженні в Дагестані, де шість місяців перебував у складі зведеного загону поліції. Після цього силовик, будучи тоді інспектором ВУУП і ПСН ВМВС у Яковлевському районі, отримав подяку за службу від в. о. начальника УМВС регіону Володимира Жигайла.

Також повідомляється, що раніше рахунки з життя звели двоє росгвардійців.

У Вологодській області керівник ВПО облив себе бензином і підпалив просто під час перевірки вищестоящим підрозділом.

А в Іванівській області скоїв суїцид начальник штабу майор Росгвардії Дмитро Патранічєв. Як розповіли колеги загиблого, за кілька днів до самогубства Патранічєв ходив пригнічений. "Тричі писав на пенсію, але його відмовляли й примусово призначали на різні посади, проте, мабуть, це нікого не насторожило", – повідомило джерело телеграм-каналу "Омбудсмен поліції".

У керівництві Росгвардії заявили, що за фактом двох суїцидів розпочато службову перевірку.
 



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