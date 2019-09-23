Грецька поліція затримала десятьох сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Мігрантів затримали в аеропорту Афін у неділю після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були відомі як викрадені або втрачені.

Чоловіки були вдягнені в однакову спортивну форму та мали однакові спортивні сумки. Крім того, у них були два волейбольних м'ячі, повідомила поліція.

Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольною командою.

Їх затримали і відправили до слідчого магістрату, де їм висунуть обвинувачення у спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити в іншу країну Євросоюзу. ЗМІ повідомляють, що сирійці планували дістатись до Цюриха.

Мігранти, що втікають із конфліктних країн на Близькому Сході та у Північній Африці, часто прибувають до Греції, щоб звідти потрапити до інших країн Європи