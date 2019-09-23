У Зеленського хочуть великого міжнародного договору про суверенітет України

12:01 23.09.2019   Украина

У команді президента Зеленського розглядають ідею підписання масштабного міжнародного договору за участю провідних світових держав, щоб закріпити "на століття" суверенітет і територіальну цілісність України.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак.

"У нас є ідея — зараз я говорю про це вперше, — яка тепер звучить у переговорах, щоб урегулювання ситуації завершилося підписанням масштабного міжнародного договору, в якому взяли б участь усі найбільші гравці — США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а ліпше на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність", - сказав він.

Єрмак сказав, оскільки Україна вже має досвід непрацюючих документів і гарантій, під які вона здійснила серйозні кроки, починаючи з моменту здобуття незалежності, то він вважає, що як "один з елементів гарантії в Україні мають з'явитися штаб-квартири міжнародних організацій".

Коментуючи можливість приєднання США до нормандського формату, Єрмак сказав, що президент  озвучив чітку стратегію, за якою він робить все, щоб рухатися далі в рамках мінського і нормандського формату.

"Якщо на якомусь етапі ми зрозуміємо, що нормандський формат не працює, будемо шукати інші формати. Безумовно, ми хотіли б розглядати таку можливість, щоб якомога більше міжнародних партнерів приєдналися до цього процесу", - сказав він.



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