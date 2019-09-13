Україна і Росія можуть узгодити списки для наступного обміну утримуваними особами за місяць.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, передає УНІАН.

В контексті інформації про те, що в Росії та в анексованому Криму утримують 113 громадян України, журналістка запитала, чи є такі списки по ОРДЛО.

"Звичайно. Над ними проводиться робота. Я не можу зараз назвати конкретні цифри, це сотні людей. Думаю, ми вийдемо на конкретні цифри десь за місяць. Зараз ми працюємо над узгодженням кількості людей, щоб перейти до процесу узгодження термінів звільнення цієї групи", - відповів Єрмак.

При цьому, помічник президента не став підтверджувати, що кінець жовтня є "проміжною датою для другої серії звільнення заручників".

"Не думаю, що це буде сам факт звільнення. Але ми робимо все, щоб наступний етап відбувся якнайшвидше", - зазначив Єрмак. Він також уточнив, що не має інформації про конкретні прізвища.

"Мені складно сказати, не тому, що не хочу, а тому що не володію інформацією прізвищами. Цим займається СБУ і "мінська" група.

Рішення в кінцевому підсумку буде приймати президент, але ми повинні підготувати чіткі списки з розумінням, хто де знаходиться та який процесуальний статус їх справ. Тому що навіть з цими 35-а була ситуація непроста. Наші люди були розкидані по всій території Російської Федерації, щоб звезти їх усіх разом, знадобився час", - розповів Єрмак.

7 вересня у рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв'язнів. Серед них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.