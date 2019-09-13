Окупанти в Криму затіяли нове "будівництво століття"
|11:01 23.09.2019
|Крым
В окупованому Росією Криму задумали побудувати універсальний десантний корабель – вертольотоносець.
Будівництво мають намір почати на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі.
Про це ТАСС повідомила "заступник міністра промислової політики Криму Олена Елекчян, передає УНІАН.
"На даний час опрацьовується питання проектування і розміщення на виробничих потужностях суднобудівного заводу "Затока" проекту універсального десантного корабля", – заявила вона.
Повідомляється, що побудувати і здати замовникові головний УДК планується в рамках ГПВ-2027 (держпрограми озброєнь), а серійний – до початку 2030-х років.
Універсальні десантні кораблі, так звані вертольотоносці, здатні нести велике угруповання важких вертольотів різного призначення (до 16 вертольотів у "Містраля" і більше 30 – у американського типу Wasp), а також перевозити від декількох сотень до тисячі і більше осіб морської піхоти.
УДК мають док для катерів та інших плавзасобів, щоб забезпечувати висадку десанту, перевозять бронетехніку.
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