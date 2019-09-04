Сполучені Штати Америки сподіваються повернути Туреччину до спільної виробничої програми для винищувачів F-35.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає агентство Anadolu, повідомляє РБК Украина.

Грем, зокрема, згадав можливість обговорення вільної торгівлі з Туреччиною.

"Я сподіваюся, що ми зможемо встановити більш стратегічні відносини з Туреччиною, спробувати повернути їх до програми F-35, можливо, поговоримо про програму вільної торгівлі", - розраховує сенатор.

Він додав, що Туреччина - "дуже важливий союзник, не лише для Сирії, а й для всього регіону".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити покупку американських ракет Patriot на зустрічі з президентом Дональдом Трампом на початку цього тижня на сесії Генасамблеї ООН.

Турецький президент впевнений, що його "дружні стосунки з Трампом" допоможуть подолати кризу, яка виникла після придбання Анкарою російських систем протиракетної оборони С-400.