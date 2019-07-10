Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху

10:30 23.09.2019   Армения

Глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян і міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамед'яров у понеділок проведуть переговори з карабахського врегулювання в Нью-Йорку.

Як повідомили  Інтерфакс-Україна минулої п'ятниці в прес-службі вірменського зовнішньополітичного відомства, "23 вересня в Нью-Йорку за посередництва і участі співголів Мінської групи ОБСЄ відбудеться зустріч глав МЗС Вірменії і Азербайджану".

У МЗС Азербайджану підтвердили інформацію про переговори.

Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху і семи районів у результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією.

Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахської республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку був встановлений в травні 1994 року.

Наразі переговорний процес йде за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. До неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.



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