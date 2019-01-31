Херсонська область за підсумками 2019 року чекає збільшення в'їзного туристичного потоку на 25% у порівнянні з 2018 роком.

Про це повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, передає Інтерфакс-Україна.

"За вісім місяців 2019 року Херсонщину відвідали близько 4 млн осіб. Цей показник краще, ніж минулого року, але все ще далекий від мети, яку ми ставимо. Ми б хотіли, щоб Херсонщину відвідали вдвічі більше туристів. Ми поки обережні з цифрами, динаміка позитивна, тобто близько 25% зростання, і я б хотів, щоб ця динаміка не просто залишалася, а росла", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах презентації туристичного потенціалу Херсонської області в Києві.

Гусєв також повідомив, що Херсонська ОДА має намір проаналізувати потенціал санаторно-курортного комплексу області та залучити в нього інвестиції, "зокрема тому, що санаторно-курортний відпочинок має більш тривалий сезон, ніж просто пляжний відпочинок".

"Тому ми плануємо залучати інвесторів в будівництво нових реабілітаційних центрів", - сказав він.