Херсонська область за підсумками 2019 року чекає зростання в'їзного турпотоку на 25%
|10:20 23.09.2019
|Украина
Херсонська область за підсумками 2019 року чекає збільшення в'їзного туристичного потоку на 25% у порівнянні з 2018 роком.
Про це повідомив глава Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, передає Інтерфакс-Україна.
"За вісім місяців 2019 року Херсонщину відвідали близько 4 млн осіб. Цей показник краще, ніж минулого року, але все ще далекий від мети, яку ми ставимо. Ми б хотіли, щоб Херсонщину відвідали вдвічі більше туристів. Ми поки обережні з цифрами, динаміка позитивна, тобто близько 25% зростання, і я б хотів, щоб ця динаміка не просто залишалася, а росла", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах презентації туристичного потенціалу Херсонської області в Києві.
Гусєв також повідомив, що Херсонська ОДА має намір проаналізувати потенціал санаторно-курортного комплексу області та залучити в нього інвестиції, "зокрема тому, що санаторно-курортний відпочинок має більш тривалий сезон, ніж просто пляжний відпочинок".
"Тому ми плануємо залучати інвесторів в будівництво нових реабілітаційних центрів", - сказав він.
Ще на цю тему:
Турпотік з України до Грузії з 2012 року зріс у 2,5 раза, у 2019 році цей показник зросте до 187 тис. осіб
Ще одна популярна серед туристів країна скасувала візи для українців
В Одеській області запустять «Повітряний експрес»
В Одесской области запустили туристическую полицию
Готелі й садиби Яремче презентували в Молдові
Первые организованные группы туристов посетили Болград
На 1 августа 2017 года Генический район собрал туристического сбора 44,5% от общих показателей области