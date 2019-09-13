Доставку по маршруту в 10 224 км на фурах обеспечит предприниматель из Йошкар-Олы за 586 тысяч рублей.

Так называемое "ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие»" заказало перевозку двух противолодочных вертолета Ка-28 из войсковой части 62250 в поселке Николаевка Приморского края. Каждый борт одиннадцать метров в длину и весит шесть тонн, передают Примечания.

Согласно интерактивным картам, время в пути через всю Россию [без пробок и сна] составит 128 часов.







