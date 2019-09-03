У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що угода про ненапад 1939 року між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною — «Пакт Молотова-Ріббентропа» — була «вимушеним кроком» для влади СРСР і врятувала сотні тисяч життів.

Про це йдеться у Twitter МЗС РФ, передає УНІАН.

Російські дипломати вважають, що угода з Третім Рейхом дозволила СРСР «зміцнити обороноздатність» країни.

«Завдяки радянсько-німецькому договору про ненапад війна розпочалась на стратегічно більш вигідних рубежах, а населення цих територій піддалось нацистському терору на два роки пізніше. Таким чином було врятовано сотні тисяч життів», — запевнили в російському МЗС.

«Пакт Молотова-Ріббентропа» влада СРСР і Третього Рейху уклали в серпні 1939 року. Ця угода мала секретний протокол, яким Берлін та Москва поділили між собою Східну та Центральну Європу на «сфери впливу». Це дозволило нацистській Німеччині 1 вересня вторгнутися у Польщу, а радянські війська зробили це на два тижні пізніше.



