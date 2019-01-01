Військові України, США та Румунії виконають спостережний політ над територією Росії

09:50 23.09.2019   Украина

Румунські, американські і українські військові в період з 23 по 27 вересня виконають спостережний політ над територією Росії, а фахівці з РФ - над територією Словенії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і газету "Красная звезда".

"За даними Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки, в період з 23 по 27 вересня в рамках реалізації договору з відкритого неба спільна місія України, Румунії та США виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому Кубинка", - йдеться в публікації.

Договір з відкритого неба - багатосторонній міжнародний договір, підписаного 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав, що входять в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням діючих договорів у галузі контролю над озброєннями.

Договір встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості його учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Учасниками договору зараз є більше 30 держав, в тому числі, Україна і Росія.

Нагадаємо, представники Швеції, Чехії та Іспанії здійснили спостережний політ над Україною.



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