10 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих Державного бюро розслідувань про отримання доступу і виїмку документів Офісу президента, які містять державну таємницю.



Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень 19 вересня, передає Гордон.



"Надати слідчому ДБР тимчасовий доступ до речей із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні Офісу президента України, в тому числі до документів із грифом "для службового користування" та документів, що становлять державну таємницю", – ідеться в документі.



Суд визначив строк дії дозволу на місяць.



В ухвалі вказано, що йдеться про укази президента про рішення Ради національної безпеки та оборони України, що стосуються захоплення українських військових кораблів біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, а також введення воєнного стану в Україні.



У липні слідчий суддя надав слідчим тимчасовий доступ до цих документів, однак РНБО та Офіс президента відмовилися надавати співробітникам ДБР їхні копії. Після цього слідчі звернулися до суду з відповідним клопотанням.



25 листопада 2018 року РФ обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Всім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ.



У квітні 2019 року Україна звернулася в Міжнародний трибунал із морського права, вимагаючи як тимчасові заходи зобов'язати РФ негайно звільнити моряків і кораблі. Російська сторона відмовилася від участі у слуханнях.



25 травня трибунал у Гамбурзі зобов'язав Росію негайно звільнити три затримані українські кораблі, а також 24 затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну. Строк виконання рішення закінчився 25 червня.



7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, хто повернувся на батьківщину, – 24 українські моряки.



Адвокат Микола Полозов повідомляв, що моряків відпустили під поручительство української омбудсменки Людмили Денісової.



13 вересня їх почали допитувати в межах розслідування, відкритого за заявою колишнього заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова, повідомив Полозов.



Портнов заявляв, що подав у ДБР заяву про злочин, згідно з яким Порошенко причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади та перевищення влади і службових повноважень. Портнов вважає, що Порошенко порушив закон, коли після захоплення Росією українських військових моряків запропонував ввести в Україні надзвичайний стан, що мало забезпечити перенесення виборів президента.

