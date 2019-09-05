Президент Молдови обговорить в ООН ситуацію з Придністров'ям
|09:30 23.09.2019
|Молдова
На засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорять питання врегулювання придністровського конфлікту в Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молдовського президента Ігоря Додона у Facebook.
За словами Додона, під час свого виступу на щорічному засідання Генасамблеї ООН він обговорить перспектити врегулювання конфлікту в Придністров'ї. Також політик обговорить особливості внутрішньої та зовнішньої політики Молдови та інші теми.
"Вважаю цю поїздку однією з важливіших в цьому році з точки зору реалізації курсу на зважену зовнішню політику", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова вимагає заміни миротворців з Російської Федерації у Придністров'ї на місію цивільних спостерігачів. У Молдові вважають, що присутність російських військових в Придністров'ї суперечить конституції країни, тому Кишинів наполягає на їх виведенні з регіону.
Крім того, що ватажок невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський є власником українського паспорта. Красносельський неодноразово використовував український паспорт для в'їзду на територію України.
Додамо, що у Великобританії стався дипломатичний конфлікт з Молдовою через візит представників Придністров'я. Зокрема, ватажок Придністров'я відвідав Лондон, де "делегацію" прийняли у Міністерстві закордонних справ Британії.
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