В анексованому Криму Михалков відкрив кінофестиваль «Євразійський міст»
|09:20 23.09.2019
|Крым
У Ялті в анексованому Криму відбулася церемонія відкриття кінофестивалю «Євразійський міст».
Про це повідомляє проект Радіо Свобода з посиланням на оккупациону "владу" на півострові.
За цими даними, у церемонії брали участь російські кінематографісти Микита Михалков, Віктор Мережко, підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов, глава Мінкульту Криму Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді. Ведучими заходу були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров.
Крім того, на фестиваль приїхали російські актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо і Кирило Плетньов.
«Євразійський міст» проводять на анексованому півострові з 2016 року.
Українська влада неодноразово застерігала іноземців від незаконного (не через українські пункти пропустку) в’їзду на територію анексованого Криму. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено перебувати та виступати на материковій Україні.
Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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