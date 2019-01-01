Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виключає можливість прямого військового конфлікту з Україною.

Про це він розповів в інтерв’ю "Московскому комсомольцу", передає УНН.

Так, на запитання щодо "погроз Києва "тріумфально в'їхати в Москву на танкової броні" і щодо того, чи є небезпека прямого військового зіткнення між армією Росії та Україною, він відповів:

"Навіть думати про це не хочу. Дуже сподіваюся, що українському народу й українській владі вистачить волі, сили і можливостей, остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурниці та божевільному сюжету", - сказав він.

Нагадаємо, Віктор Муженко, який був начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України генерал армії України, заявляв, що Росія може перетворити війну на Донбасі в повномасштабну протягом години.

Також нагадаємо, що у МЗС Польщі висловлювали думку, що надії на те, що РФ припинить війну з Україною марні.