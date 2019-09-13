ОБСЄ має розширити діяльність своєї спеціальної моніторингової місії (СММ) на акваторію Чорного та Азовського морів у зв’язку із безпековими загрозами з боку Росії у цьому регіоні.

Таку думку в коментарі Укрінформу під час щорічної наради ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, що триватиме до 27 вересня, висловив український експерт-міжнародник, колишній представник Президента України в автономній республіці Крим, професор Борис Бабін.

“Міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, не можуть розв'язувати проблеми, але вони можуть вжити кроки для сприяння забезпеченню безпеки в регіоні. У першу чергу це стосується СММ ОБСЄ, яка діє в Україні. Ця місія має мандат, який поширюється на всю територію України, включаючи Крим. На жаль, через принцип консенсусу, який діє в ОБСЄ, вони не можуть бути у Криму, адже їх туди не пускає держава-агресор, але це питання не виключає їх присутності на підконтрольній Україні території”, - заявив Бабін.

Він підкреслив, що це питання є “ключовим”, зважаючи на ризики, які існують при виході з Азовського моря в Чорне і відсутності розмежування моря між Україною та РФ. Загрозою експерт також назвав мілітаризацію регіону і присутність російських військових на традиційних шляхах судноплавства і рибальства, обмеження з боку російської влади на морекористування, постійне закриття районів моря, які є традиційними як для лову так і для судноплавного трафіку. Крім того, Росія також загрожує рибалкам, а незаконне видобування піску знищує екологічний потенціал Азовського моря, що вже призвело до величезних збитків у сфері рибальства.

“Також в межах диверсійних актів і військових навчань ми бачимо постійне втручання Росії в системи радіолокаційного зв’язку. Сьогодні судна, які перебувають у Чорному морі і перевозять різні вантажі, зокрема і небезпечні, часто втрачають себе в системі глобального супутникового спостереження. Це жахливі загрози, які можуть призвести до катастрофічних наслідків”, - констатував Бабін.

За його словами, СММ ОБСЄ для контролю за морським простором в межах відповідальності України може використовувати безпілотники у прибережній зоні. Крім того, інспектори ОБСЄ можуть перебувати на державних невійськових суднах України, які є у власності Держгідрографії, чи пошуково-рятувальної служби, у портах, а також на радіолокаційних станціях.

Як інформувало агентство, у п’ятницю, 20 вересня, кілька українських організацій та профспілок закликали ОБСЄ негайно запровадити механізми моніторингу вод Азовського та Чорного морів у світлі порушень Росією норм міжнародного права.