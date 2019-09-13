Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник объясняет, кто именно может войти в список для обмена, помимо фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир».

"Цифра 86 касается именно крымских кейсов, которые, увы, составляют большинство в списке людей, незаконно лишенных свободы. Это как коллективные дела, так и индивидуальные. Если говорить о деле крымских мусульман, оно массовое, в целом у нас по нему значатся 66 человек. Из них 53 обвиняют непосредственно в участии в террористической организации (организация признана террористической в России – КР) – «дела Хизб ут-Тахрир». Есть те, кого обвиняют в распространении терроризма, но даже внутри большого дела крымских мусульман есть деление на группы: Алушта, Белогорск, Ялта, в Бахчисарае несколько групп. Также довольно много людей остаются под стражей по «делу украинских диверсантов», начиная от Андрея Захтея и заканчивая Константином Давыденко. У некоторых из них вступили в силу приговоры, и они надеются быть в обменном списке, а некоторые ждут апелляции, как Владимир Дудка и Алексей Бессарабов", - рассказала правозащитница.

Кроме того, по данным Ольги Скрипник, выделяются индивидуальные политически мотивированные дела, где обвиняемыми проходят Нариман Мемедеминов, Евгений Каракашев, а также участники Евромайдана, задержанные еще в 2014 году, Николай Шиптур и Андрей Коломиец.

– То, что произошло 7 сентября, дало нам огромную надежду на то, что обмен будет идти и дальше. Как минимум мы видим, что такие переговоры возможны. Объективно условия для обмена и переговоров остаются. Мы считаем, что в обменные списки должны быть включены также относительно новые группы – это люди, которых в Крыму обвиняют в причастности к батальону имени Номана Челебиджихана. Их как минимум трое, причем там немаленькие сроки.