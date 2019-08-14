Один з КПВВ на адмінкордоні з Кримом закривають для авто
|08:40 23.09.2019
|Крым
На адміністративному кордоні з окупованим Кримом закривають для руху автомобілів контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.
Повідомляється, що в зв'язку з реконструкцією пунктів пропуску з 23 вересня на КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів, машини будуть перенаправлятися на КПВВ "Чаплинка", який буде працювати в звичайному режимі.
На КПВВ "Чонгар" пропуск буде оформлятися в установленому порядку, однак через ремонтні роботи можуть виникнути деякі незручності. У разі інших змін на цих КПВВ інформація буде надана додатково.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з Кримом почали будувати нові КПВВ. Очікується, що будівництво нових пропускних пунктів завершиться до 15 листопада.
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