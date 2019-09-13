Сейчас у РФ, возможно, есть шанс уничтожить крымских татар до конца — Чубаров
|08:30 23.09.2019
|Крым
Новая власть должна понимать, что тема деоккупации Крыма является одним из главных вызовов для страны, и ей нужно уделять внимание, иначе РФ вскоре достигнет своей цели и полностью уничтожит крымских татар.
Об этом заявил президент Всемирного конгресса крымских татар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире ток-шоу «Мост».
«Когда приходит новая власть, для неё действительно практически по каждому направлению есть глобальные и актуальные вызовы. Но та власть, которая не понимает, что Крым является одним из самых первых вызовов — ненормально в нашей ситуации. <...> Это, возможно, один из шансов для России, чтобы нас (крымских татар — ред.) уничтожить до конца. <...> Ещё буквально несколько десятков лет — и нас там не останется. И памяти не останется. Мы это всё пережили», — рассказал Рефат Чубаров.
Глава Меджлиса добавил, что за всё время президентства Зеленского лишь однажды встречался с главой государства, и во время встречи сказал ему, что крымские татары будут оценивать его сквозь призму Крыма.
«Если мы оценим ваши действия таковыми, которые приближают Крым к Украине, которые восстанавливают суверенитет, мы будем первыми, кто будет вас поддерживать», – сказал Чубаров Зеленскому.
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