На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" розпочали ремонтні роботи
|08:20 23.09.2019
|Крым
У КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, розпочинаються будівельні роботи - громадянам слід врахувати цю інформацію під час планування подорожі.
Про це у Facebook повідомило Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби, передає Укрінформ.
«20 вересня для модернізації контрольних пунктів в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, в КПВВ прибули представники будівельних організацій. Так, у КПВВ «Каланчак» з 08.00 23 вересня буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів, а всі автівки будуть перенаправлятися до КПВВ «Чаплинка», де оформлення буде здійснюватися в штатному режимі», - йдеться у повідомленні.
У «Чонгарі» пропуск осіб та транспортних засобів буде оформлюватися встановленим порядком, однак через ремонтні роботи можуть виникнути деякі незручності.
Зазначається, що у разі інших змін щодо пропуску осіб та транспортних засобах у цих КПВВ інформація буде надана додатково.
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